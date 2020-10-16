Alt liglerden haberler (16.10.20)

ALTAY'DAN AKADEMİ ATAĞI

Altay'da kulüp koordinatörlüğü görevine getirilen Tansu Yaan, Altay Futbol Akademisi'ni kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Yaan, "Ayrı bir kurum gibi işletmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde ilk 11'in yüzde 25'i Altaylı ve İzmir doğumlu oyunculardan oluşan bir A takım yaratmak" dedi.

MERT MÜJDESİ

Misli.com 3. Lig 2. Grup ekibi Nazilli Belediye'de, koronavirüse yakalanan Mert Çapar'ın son testinin negatif çıktığı açıklandı. 12 gündür Gaziantep'te tedavi gören oyuncunun kısa sürede Nazilli'ye döneceği ve çalışmalara başlayacağı belirtildi.

MANİSA FK'DE HEDEF 6'DA 6

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu'yu 4-0 yenerek 5'te 5 yapan Manisa FK, zirvenin tadını çıkarıyor. 22 golle profesyonel liglerin en skorer takımı olan ekibin hocası Serkan Özbalta, seriyi sürdürmek istediklerini söyledi. Manisa FK, 6. haftada evinde Velimeşe'yi konuk edecek.

DİNÇEL'İN YENİ DURAĞI EROK

Kocaelispor'daki görevinden istifa eden Selahaddin Dinçel'in yeni adresi Esenler Erokspor oldu. 45 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibiyle sözleşme imzaladı. Erokspor, Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 4 maçta 1 puan toplamıştı.

6 KULÜBÜN 3 PUANI SİLİNDİ

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak kulüpleri Sportif, Altyapı, Personel, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. Verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; TFF 1.Lig'den; Ankaraspor ve Eskişehirspor, 2.Lig'den; Elazığspor, Gümüşhane, Kardemir Karabük ve Şanlıurfaspor kulüplerine 3'er puan tenzili cezası verildi.

ES-ES'TE VİRÜS ŞOKU

Eskişehirspor'da, bir futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı bildirildi. Herhangi bir semptom göstermeyen oyuncunun, Bandırmaspor maçı öncesinde kendi evinde izolasyona alındığı ifade edildi.

TİMSAH'TA DEFANS ALARMI

Maç başına 2 gol yiyen Bursaspor'da teknik direktör Msutafa Er, çalışmalarını bunun üzerine yoğunlaştırdı. Hava topu ve ikili mücadele kazanmada da rakiplerini gerisinde kalan yeşilbeyazlılar, 430 ikili mücadelenin 195'ini kazanabildi. 118 hava topunun ise sadece 47'sinde başarı sağladı. Savunmadaki alarm üzerine harekete geçen Mustafa Er, Balıkesir maçında sorunları aşacaklarına inanıyor.