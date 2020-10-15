Haberler TFF 1.Lig Galatasaray'ın transfer listesindeki İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

'ın listesindeki kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

, sağ bek mevkisine aradığı alternatif ismi 'da buldu. Yeşil-beyazlı takımın formasını giyen 20 yaşındaki , sarı-kırmızılı takımın gündemine girdi. 1. Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu, geçtiğimiz sezon başında A takıma yükselmişti. Futbolseverler, Galatasaray'ın transfer etmek istediği İsmail Çokçalış'ın kariyerini araştırıyor. Peki, İsmail Çokçalış kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında? İşte tüm bu soruların yanıtları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2020 Perşembe 11:14
Galatasaray'ın transfer listesindeki İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

, sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli Omar Elabdellaoui'nin alternatifleri olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın performansından memnun kalmadı. Devre arasında sağ bek mevkisine takviye yapılmasını isteyen teknik direktör , aradığı ismi 'da buldu. 1. Lig ekibinde forma giyen , Galatasaray'ın gündemine girdi. Peki, İsmail Çokçalış kimdir?

21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. İsmail Çokçalış, geride bıraktığımız sezon başında da Bursaspor'un A takımına yükseldi. Bu sezon 4 maça çıkan genç sağ bek, 1 gol kaydetti. İsmail Çokçalış, 'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.

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