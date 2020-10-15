Galatasaray'ın transfer listesindeki İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Norveçli Omar Elabdellaoui'nin alternatifleri olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'nın performansından memnun kalmadı. Devre arasında sağ bek mevkisine takviye yapılmasını isteyen teknik direktör Fatih Terim, aradığı ismi Bursaspor'da buldu. TFF 1. Lig ekibinde forma giyen İsmail Çokçalış, Galatasaray'ın transfer gündemine girdi. Peki, İsmail Çokçalış kimdir?

21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. İsmail Çokçalış, geride bıraktığımız sezon başında da Bursaspor'un A takımına yükseldi. Bu sezon 4 maça çıkan genç sağ bek, 1 gol kaydetti. İsmail Çokçalış, Türkiye'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.

