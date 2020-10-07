Haberler TFF 1.Lig Altınordu’da Muhammed Mert'in tedavisi tamamlandı

’da 'in tedavisi tamamlandı

1. Lig ekiplerinden 'da sakatlığı nedeniyle ligin ilk 4 haftasında forma giyemeyen Muhammet Mert'in tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan orta saha oyuncusunun gelecek hafta oynanacak olan maçıyla sahalara döneceği tahmin ediliyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:12 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:31
Altınordu’da Muhammed Mert'in tedavisi tamamlandı

1. Lig'de 4 maçta topladığı 9 puanla zirve yarışına ortak olan 'da 'in iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Üst adalesindeki yırtık nedeniyle 3 haftadır tedavi gören Muhammed'in iyileştiği ve bugünden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı ifade edildi.


İlk 4 haftada görev alamayan Muhammed Mert, formasına kavuşmak için sabırsızlanırken, son 2 sezonda takımın vazgeçilmezlerinden biri olan 25 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta deplasmanında kadroya alınması bekleniyor.

Altınordu'da üçüncü sezonuna girecek olan Muhammed Mert, sakatlığı yüzünden ligde 4 karşılaşmada görev yapamadı. İyileşen ve takımla çalışmalara başlayan Muhammed Mert, kırmızı-lacivertli formasıyla TFF 1. Lig'de 62 maçta görev yaptı, başarılı oyuncu 7 gol atarken 6 da asist yaptı.

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