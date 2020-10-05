Derbide sessizlik!

TFF 1. Lig'de 4'üncü haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında Adana Demirspor ile Adanaspor golsüz berabere kaldı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin 8. dakikada Adana Demir, Traore ile gol aradı kaleci Goran topu kornere çeldi. 16'da Adanasporlu Tevfik'in şutu direk dibinden auta çıktı. 25'te Ozegovic'in kafasını kalece kurtardı.

DEMİR 8'E ÇIKARDI

İlk yarısı 0-0 biten maçın 46'ncı dakikasında Adana Demir'de Pa Dibba ceza sahası dışından şutunu çekti ama top kaleci Goran'da kaldı. 80'de Pa Dibba, bir fırsattan daha yararlanamadı. Çukurova derbisinde Adana Demirspor ile Adanaspor 0-0 berabere kaldı. İki takım da ligdeki yenilmezliğini sürdürürken; Adana Demirspor puanını 8'e, Adanaspor ise puanını 6'ya yükseltti.