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Alt liglerden haberler (04.10.20)

Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 23:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Alt liglerden haberler (04.10.20)

ES-ES 1 PUAN ÇIKARDI
TFF 1. Lig'de altyapıdan çıkardığı isimlerle mücadele eden , ligin güçlü ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. ekibi 38'de 'nin penaltı golüyle öne geçti. 62'de Es-Es'te penaltı kaçırdı. 81'de Ümraniye'de Ercan Coşkun kendi filelerini sarstı. 'de Kıvanç Karakaş 45 ve 88'de gördüğü iki sarı kart nedeniyle oyundan atıldı. Eskişehir puanını 2'ye çıkarttı.

PENALTI DAMGASI
evinde Menemen'i 2-1 mağlup ederken maça çalınan üç penaltı düdüğü damga vurdu. Balıkesir 14'te Antonio Mrsic'in penaltısıyla öne geçti. Menemen 20'de Rıdvan Koçak ile eşitliği yakaladı. 78'de Mrsic bir penaltı golü daha kaydetti: 2-1. Uzatma anlarında bu kez penaltı kararı Menemen'e verildi. Topun başına gelen Taşkın kaleci Atilla'yı geçemedi. Balıkesir puanını 6 yaptı. Menemen 1 puanda kaldı.

OYUNUMUZ GELİŞİYOR
Ligde Ankaraspor'un 2-0 yenen Altınordu'da yüzler gülüyor. ekibinin hocası , oyun sistemlerinin geliştiğini söyledi. Eroğlu, "4 maçın 3'ünü kazandık. Galibiyetlerden çok sistemin oturduğunu görmek beni mutlu ediyor" dedi.

BURSA DAYANAMIYOR
öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamayarak hayal kırıklığı yaşatıyor. İlk hafta karşısında 1-0 öne geçip 3-1 kaybeden Timsah, 'a karşı da 1-0'dan 2-1'le maçı verdi. , Tuzla'ya karşı 3-0 öne geçse de 2 puan kaybetti.

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