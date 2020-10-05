Alt liglerden haberler (04.10.20)

ES-ES 1 PUAN ÇIKARDI

TFF 1. Lig'de altyapıdan çıkardığı isimlerle mücadele eden Eskişehirspor, ligin güçlü ekiplerinden Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi 38'de Okan Derici'nin penaltı golüyle öne geçti. 62'de Es-Es'te Onur Bayramoğlu penaltı kaçırdı. 81'de Ümraniye'de Ercan Coşkun kendi filelerini sarstı. Eskişehir'de Kıvanç Karakaş 45 ve 88'de gördüğü iki sarı kart nedeniyle oyundan atıldı. Eskişehir puanını 2'ye çıkarttı.

PENALTI DAMGASI

Balıkesir evinde Menemen'i 2-1 mağlup ederken maça çalınan üç penaltı düdüğü damga vurdu. Balıkesir 14'te Antonio Mrsic'in penaltısıyla öne geçti. Menemen 20'de Rıdvan Koçak ile eşitliği yakaladı. 78'de Mrsic bir penaltı golü daha kaydetti: 2-1. Uzatma anlarında bu kez penaltı kararı Menemen'e verildi. Topun başına gelen Taşkın kaleci Atilla'yı geçemedi. Balıkesir puanını 6 yaptı. Menemen 1 puanda kaldı.

OYUNUMUZ GELİŞİYOR

Ligde Ankaraspor'un 2-0 yenen Altınordu'da yüzler gülüyor. İzmir ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, oyun sistemlerinin geliştiğini söyledi. Eroğlu, "4 maçın 3'ünü kazandık. Galibiyetlerden çok sistemin oturduğunu görmek beni mutlu ediyor" dedi.

BURSA DAYANAMIYOR

Bursaspor öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamayarak hayal kırıklığı yaşatıyor. İlk hafta Adana Demir karşısında 1-0 öne geçip 3-1 kaybeden Timsah, Giresun'a karşı da 1-0'dan 2-1'le maçı verdi. Bursa, Tuzla'ya karşı 3-0 öne geçse de 2 puan kaybetti.