Haberler TFF 1.Lig Samsunspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'in 4. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 09:54
Samsunspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Akhisarspor maçı 4 Ekim Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsunspor - Akhisarspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek.

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