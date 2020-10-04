Muhteşem düello

Bursa deplasmanında 11. dakikada 3-0 geriye düşen Tuzla pes etmedi ve 4 haftayı da yenilmeden bitirdi
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 00:30Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
TFF 1. Lig 4. hafta maçında Tuzlaspor ile Bursaspor 3-3 berabere kaldı. Gol fırtınası şeklinde başlayan mücadede misafir ekip Bursaspor; Burak (6), İsmail Çokçalış (9) ve Burak Kapacak 'ın (11) golleriyle 3-0'ı buldu. 20. dakikada Thuram'la durumu 3-1'e getiren Tuzla, Erdem'in 49'daki penaltısı ve 66'da Özgür Can'ın golleriyle 1 puanı kurtardı. Bursa'da Ozan İsmail 74'te ikinci sarıdan kırmızı görüp oyun dışı kaldı. Bu sezon sadece 1 galibiyet alabilen Bursaspor, sonuçla puanını 4'e yükseltirken, son iki maçını kazanan Tuzla'nın galibiyet serisi ise sona erdi.