Haberler TFF 1.Lig Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. 'in 4. haftasında sahasında Ümraniyespor'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 09:31
Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

1. 'de heyecan devam ediyor. 4. hafta mücadelesinde ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Kritik maç hakkında birçok araştırma yapılıyor. Maçın yayınlanacağı saat ve yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Peki, Eskişehirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ESKİŞEHİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Eskişehirspor ile Ümraniyespor karşılaşacak. Mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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