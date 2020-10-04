Anadana Demirspor 0-0 Adanaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de heyecan Adana Demirspor - Adanaspor derbisi ile devam etti. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

Bu skorla Adana Demirspor puanını 8'e, Adanaspor ise 6'ya yükseltti.

11 SARI ÇIKTI

Adana Demirspor - Adanaspor derbisinde toplam 11 sarı kart çıktı.

EMRE GÖNLÜŞEN UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden spor spikeri Emre Gönlüşen de zorlu karşılaşmada unutulmadı. Stada Gönlüşen'in olduğu dev bir pankart açıldı ve "Adana'nın çocuğu Emre Gönlüşen" yazıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa kalkan Adana Demirspor'da Traore, çalımlarla Adanaspor kalesine sokuldu. Traore'nin ceza sahası yayı üzerinden gönderdiği sert şutu kaleci Karacic, kornere çeldi.

16'ncı dakikada Adanaspor'da orta sahada topu alan Tevfik, ceza sahası dışına kadar topu sürdü ve şutunu gönderdi. Meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla auta çıktı.

25'inci dakikada Adanaspor'un sol kanattan gerçekleştirdiği atakta Ryan topu ileri taşıdı. Ryan'ın ortasında topa yükselen Ozegovic'in kafa vuruşunda top kaleci Zubas'ta kaldı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

46'ncı dakikada Adana Demirspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Pa Dibba içe kat ederek şutunu gönderdi ancak kaleci Karacic topun sahibi oldu.

80'inci dakikada sağ kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Sinan, topu ceza sahası içerisindeki Pa Dibba'ya gönderdi. Dibba'nın gelişine şutunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sonuçlandı.