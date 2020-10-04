Altay tam gaz devam

İzmir ekibi, Keçiörengücü’nü Gnanduillet’in golüyle yenip 3 puanı hanesine yazdırırken üst üste 2. galibiyetini aldı.
TFF 1.Lig HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 00:35Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 06:50
Altay , deplasmanda karşı karşıya geldiği Keçiörengücü'nü tek golle geçti: 1-0. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede iki takım da bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Son dakikalara doğru baskısını artıran İzmir temsilcisi, 81'de Gnanduillet'in golüyle 3 puanı hanesine yazdırdı. Sezona Samsun beraberliği ve İstanbulspor yenilgisi ile başlayan Altay, geçen haftaki Eskişehirspor galibiyetinden sonra üst üste 2. zaferini alıp yükselişini sürdürdü. Altay 7 puana yükselirken, 7 puanda kalan Ankara Keçiörengücü ise geçen hafta yaşadığı Adanaspor beraberliği sonrası aradığı morali bulamadı.