Haberler TFF 1.Lig Giresunspor'dan Timsah'a darbe!

'dan Timsah'a darbe!

Öne geçtiği maçta ’a yenilen sahasındaki ikinci karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 00:22 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 06:50
Giresunspor'dan Timsah'a darbe!

, sezonun ikinci yenilgisini yine sahasında 'dan aldı: 1-2. Karşılaşmanın henüz başlarında (16. dakikada) Burak Kapacak ile öne geçen Timsahlar, Sadi'nin golüne engel olamayınca soyunma odasına beraberlikle girdi: 1-1. Konuk ekip Giresunspor, ikinci yarıya da etkili başladı ve 57'de Eren Tozlu'nun golüyle öne geçti: 1-2. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin çabaları gol getirmeyince karşılaşma 2-1 Karadeniz temsilcisinin galibiyeti ile sona erdi. Sahasında yine yenilen ve 3 puanda kalan Bursaspor, zirve yarışından koparken, yine ilk galibiyetini elde eden Giresunspor, 4 puanla 8. sıraya yükseldi. Bursaspor, önümüzdeki hafta 'da Tuzlaspor ile karşılaşırken, Giresun ise sahasında 'u konuk edecek.

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