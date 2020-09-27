Giresunspor'dan Timsah'a darbe!

Bursaspor, sezonun ikinci yenilgisini yine sahasında Giresunspor'dan aldı: 1-2. Karşılaşmanın henüz başlarında (16. dakikada) Burak Kapacak ile öne geçen Timsahlar, Sadi'nin golüne engel olamayınca soyunma odasına beraberlikle girdi: 1-1. Konuk ekip Giresunspor, ikinci yarıya da etkili başladı ve 57'de Eren Tozlu'nun golüyle öne geçti: 1-2. Kalan dakikalarda ev sahibi ekibin çabaları gol getirmeyince karşılaşma 2-1 Karadeniz temsilcisinin galibiyeti ile sona erdi. Sahasında yine yenilen ve 3 puanda kalan Bursaspor, zirve yarışından koparken, yine ilk galibiyetini elde eden Giresunspor, 4 puanla 8. sıraya yükseldi. Bursaspor, önümüzdeki hafta İstanbul'da Tuzlaspor ile karşılaşırken, Giresun ise sahasında Boluspor'u konuk edecek.