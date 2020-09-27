Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Ankaraspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Ankaraspor sahasında 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 09:32 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 09:33
Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaraspor ile 'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak. Peki, Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANKARASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Adana Demirspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi yönetecek.

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