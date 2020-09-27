Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ankaraspor ile Adana Demirspor Osmanlı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında mücadele seyircisiz oynanacak. Peki, Ankaraspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ANKARASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Adana Demirspor maçı 27 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ANKARASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek.