Samsunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor kritik mücadele öncesinde iki takım taraftarları ve futbolseverler maç ile ilgili araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Ümraniyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Ümraniyespor maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olan mücadeleyi Yiğit Arslan yönetecek.