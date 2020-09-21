Çotanak yıkıldı

TFF 1. Lig'de geçen haftanın kaybeden iki takımının mücadelesinde Giresunspor, Menemenspor'la uzatmaların son dakikasında yediği golle berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci devresinde son 15 dakika heyecan kasırgası şeklinde geçti. Yeşilbeyazlılarda, 75'te Nalepa'nın kullandığı frikikte, kaleci Selmani büyük bir hata yaparak topu içeri yumrukladı: 1-0. Uzatmaların son dakikasında ise Menemen'in ceza sahasına şişirdiği topu Çotanaklar uzaklaştıramadı. Altı pasta topu önünde bulan 21 yaşındaki Nijeryalı genç forvet Rasheed, ağları havalandırmakta zorlanmadı ve İzmir ekibi santrası bile yapılmayan golle Giresun'da 1 puanı kurtardı.