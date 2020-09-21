Haberler TFF 1.Lig Boğalar’dan Altay’a darbe

Boğalar’dan ’a darbe

evinde ekibini Issah ve ’nın golleriyle geçti. 90+5 Gnanduillet yetmedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Boğalar’dan Altay’a darbe

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan , iki haftada sadece 1 puan alabildi. İlk haftada ile golsüz berabere kalan ekibi, dün İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. 17. dakikada İstanbulsporlu Issah uzaklardan nefis bir gol attı: 1-0. 78'de Altay savunmasından seke topta boş kaleye dokundu: 2-0. Son dakikada Gnanduillet farkı indirdi ama maçı İstanbulspor kazandı: 2-1.

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