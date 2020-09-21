Boğalar’dan Altay’a darbe

Lige şampiyonluk parolasıyla başlayan Altay, iki haftada sadece 1 puan alabildi. İlk haftada Samsun ile golsüz berabere kalan İzmir ekibi, dün İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. 17. dakikada İstanbulsporlu Issah uzaklardan nefis bir gol attı: 1-0. 78'de Altay savunmasından seke topta boş kaleye Etoga dokundu: 2-0. Son dakikada Gnanduillet farkı indirdi ama maçı İstanbulspor kazandı: 2-1.