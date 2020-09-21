Adana Demirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor ile Boluspor karşı karşıya geliyor kritik mücadele öncesinde iki takım taraftarları ve futbolseverler maç ile ilgili araştırma yapıyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor. Peki, Adana Demirspor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Boluspor maçı 21 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - BOLUSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Emre Malok yönetecek.