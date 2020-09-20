Haberler TFF 1.Lig Keçiörengücü - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde sahasında 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Keçiörengücü - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 08:46
Keçiörengücü - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak olan - maçı öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Keçiörengücü - Ankaraspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

KEÇİÖRENGÜCÜ - ANKARASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Ankaraspor maçı 20 Eylül Pazar günü saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - ANKARASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Keçiörengücü - Ankaraspor maçını Burak Pakkan (Orta Hakem) yönetecek. Burak Pekkan'ın yardımcılığını Cemal Alpay (Yardımcı Hakem), Emrah Ünal (Yardımcı Hakem), Alper Akarsu (4. Hakem) üstlenecek.

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