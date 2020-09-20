Haberler TFF 1.Lig İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde sahasında 'ı ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:08 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:11
İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan - maçı öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, İstanbulspor - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Altay maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - ALTAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

İstanbulspor - Altay maçını Alper Çetin (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak (Yardımcı Hakem), Mehmet Akıncık (Yardımcı Hakem), Enes Kanpara (4. Hakem) üstlenecek.

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