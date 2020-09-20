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- Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'in 2. hafta mücadelesinde sahasında Menemenspor'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Şifresiz mi? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2020 Pazar 09:28
Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Giresun Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan - Menemenspor öncesinde maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Giresunspor - Menemenspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

GİRESUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Menemenspor maçı 20 Eylül saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Giresunspor ile Menemenspor arasında oynanacak maçını Cihan Aydın (Orta Hakem) yönetecek. Yardımcılıklaırnı ise Kemal Mavi (Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı (Yardımcı Hakem), Hasan Kaçar (4. Hakem) üstlenecek.

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