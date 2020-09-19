Haberler TFF 1.Lig Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig heyecanı devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde sahasında 'u ağırlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 08:52
Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Akhisarspor maçı 19 Eylül Cumartesi saat 14:00'da Spor'da canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bandırma 17 Eylül Stadyum'unda oynanacak mücadeleyi hakem Hakan Ceylan yönetecek.

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