Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında heyecan devam ediyor. Kritik mücadelede Bandırmaspor ile Akhisarspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayın saati ve kanalını merakla araştırıyor. Peki, Bandırmaspor - Akhisarspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bandırmaspor - Akhisarspor maçı 19 Eylül Cumartesi saat 14:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - AKHİSARSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bandırma 17 Eylül Stadyum'unda oynanacak mücadeleyi hakem Hakan Ceylan yönetecek.