Yüksel Yıldırım: Sokağa atacak paramız yok!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF 1. Lig'in en hazırlıksız takımının Samsunspor olduğunu ve gerçek Samsunspor'un 5-6 hafta sonra hazır olacağını söyledi. Yıldırım, "Laf olsun diye transfer yapmayacağız. Lig yeni başladı. Taraftarın her zaman transfer istemesi normal. Biz de benzer şeyleri görüyoruz. Ama maddi durumumuzu bilmeden istiyorlar. Şu anda tüm Samsun şehri beni yalnız bıraktı. Gelir sıfır! Benden de ancak bu kadar! Sokağa atacak paramız yok" dedi.