Alt liglerden haberler (15.09.20)

METEHAN'LA DEVAM

Menemenspor'u 2-0 yenerek ilk haftayı 3 puanla kapatan Altınordu, iç transferde Metehan Mimaroğlu ile sözleşme yeniledi. Yönetim, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Metehan, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

BARIŞ, KEÇİÖREN'DE

Ankara Keçiörengücü, Barış Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Misli. com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da oynayan futbolcuyla 4 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu. 20 yaşındaki kanat oyuncusu için, "Yeni transferimiz Barış'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" mesajı kullanıldı.

MENEMEN DERS ALDI

Altınordu'ya evinde 2-0 yenilerek 2020-2021 sezonuna mağlubiyetle başlayan Menemenspor, pazar günü karşılaşacağı Giresunspor maçına iddialı hazırlanıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, Altınordu karşılaşmasında hatalardan ders çıkardıklarını ve gerekli analizleri yaptıklarını söyledi; "Oyuncularımın potansiyeline güveniyorum" dedi.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

Sezonun ilk maçında Samsunspor'la 0-0 berabere kalan Altay'da teknik direktör Yücel İldiz, takımının performansını beğendi. İldiz, "Sezonun ilk maçları her zaman zordur. Samsun'la çok zorlu bir müsabaka oynadık. Yapılması beklenen 1-2 transferimiz daha var. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir oyun sergileyeceğiz" diye konuştu.

ADANA ÇOK İDDİALI

Sezonun ilk maçında İstanbul'u 1-0 yenen Adanaspor'da teknik direktör Coşkun Demirbakan, seri galibiyetlerle devam etmek istediklerini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Eskişehirspor sınavını da kazasız atlatıp yolumuza ivme ve moral kazanarak devam etmek istiyoruz. Kendimize güvenimiz tam. Umarım böyle devam ederiz" dedi.

KARACABEY DÖRT İMZA ATTIRDI

2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor, İstanbulspor'dan Berk Ali Nizam, Çatalcaspor takımından Temel Taşkın, Bursaspor'dan İbrahim Turan ve Gölcük'ten kaleci Hüseyin Arslan'ı kadrosuna kattı. Başkan İsmail Ülker yeni transferlere güvendiğini açıkladı.