TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Akhisarspor, sahasında karşılaştığı Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı. Geçen sezon Süper Lig şansını play-off'ta Karagümrük'e kaybederek yitiren Akhisarspor, Akhisar Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısına etkili başladı. Akigolar yakaladığı fırsatları gol yapamayınca devre 0-0 bitti.
Akhisar’da sessizlik
Geçen sezon play-off’ta Süper Lig şansını kaçıran Akhisarspor, TFF 1. Lig’in yeni ekibi Tuzla ile evinde karşılaştı. Gol sesi çıkmayınca puanlar paylaşıldı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 23:53 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 06:50