Müthiş dönüş

TFF 1. Lig'de haftanın maçını Adana Demirspor kazandı. Geçen sezonun play-off oynayan iki ekibin maçında Bursaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Timsah henüz 8. dakikada Ali Akman'ın golüyle öne geçti. Sağ kanattan Burak'ın ortasına kafayı vuran Ali skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Adana Demirspor oldu. 48'de Pa Dibba'nın pasında ceza sahasına giren Mehmet Akyüz önünü boşaltıp vurdu: 1-1.

SEDAT'A ÇARPTI

Golün etkisiyle direnç kazanan Adana Demirspor 68. dakikada öne geçti. Bursaspor savunması çıkarken topu oyuna sonradan giren Kosecki'ye kaptırdı. Kosecki de pasını hemen Mehmet Akyüz'e aktardı. Ceza sahasına giren tecrübeli santrfor, kaleci Ataberk ve Sedat'ı geçip kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 79'da Dibba'dan aldığı topu süren Hasan Kılıç'ın şutu, Sedat Dursun'a çarpıp kaleciyi yanılttı: 1-3. Adana Demir ilk haftadan 3 puanı kaptı.