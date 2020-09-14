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Müthiş dönüş

deplasmanında 8’de ’ın sayısıyla 1-0 geri düşen Mavi Şimşekler, (2) ve Hasan Kılıç’ın golleriyle rakibi ni 3-1 devirdi

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:26 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Müthiş dönüş

TFF 1. Lig'de haftanın maçını kazandı. Geçen sezonun play-off oynayan iki ekibin maçında , Adana Demirspor'u konuk etti. Timsah henüz 8. dakikada 'ın golüyle öne geçti. Sağ kanattan Burak'ın ortasına kafayı vuran Ali skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu sonuçla bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise Adana Demirspor oldu. 48'de Pa Dibba'nın pasında ceza sahasına giren önünü boşaltıp vurdu: 1-1.

SEDAT'A ÇARPTI
Golün etkisiyle direnç kazanan Adana Demirspor 68. dakikada öne geçti. Bursaspor savunması çıkarken topu oyuna sonradan giren Kosecki'ye kaptırdı. Kosecki de pasını hemen Mehmet Akyüz'e aktardı. Ceza sahasına giren tecrübeli santrfor, kaleci Ataberk ve Sedat'ı geçip kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 79'da Dibba'dan aldığı topu süren Hasan Kılıç'ın şutu, Sedat Dursun'a çarpıp kaleciyi yanılttı: 1-3. Adana Demir ilk haftadan 3 puanı kaptı.