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Haberler TFF 1.Lig Lacina Traore transferi açıklandı! Bandırmaspor...

transferi açıklandı! ...

haberleri... 1. Lig ekiplerinden 'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-beyazlı kulüp resmi kanallardan yaptığı açıklamayla 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:45
Lacina Traore transferi açıklandı! Bandırmaspor...

'in yanı sıra alt liglerde de çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu ekiplerden biri de 1. Lig'de mücadele veren ...

İlk hafta mücadelesinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Bandırmaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Ege ekibi kulüpten yapılan açıklamayla Fildişi Sahilli tecrübeli oyuncu 'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Lacina Traore." ifadeleri kullanıldı.

LACINA TRAORE KİMDİR?
1990 yılında Fildişi Sahilleri'nde dünyaya gelen Lacina Traore, kariyerinde birçok takımda forma giydi. Son olarak Romanya'nın Cluj takımında oynayan 30 yaşındaki golcü, bir dönem Monaco, Everton ve CSKA takımlarında da görev yapmıştı.