Lacina Traore transferi açıklandı! Bandırmaspor...

Süper Lig'in yanı sıra alt liglerde de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu ekiplerden biri de TFF 1. Lig'de mücadele veren Bandırmaspor...

İlk hafta mücadelesinde Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Bandırmaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Ege ekibi kulüpten yapılan açıklamayla Fildişi Sahilli tecrübeli oyuncu Lacina Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada "Lacina Traore kendisini bordo beyazlı yapan resmi imzayı attı. Ailemize hoş geldin Lacina Traore." ifadeleri kullanıldı.

LACINA TRAORE KİMDİR?

1990 yılında Fildişi Sahilleri'nde dünyaya gelen Lacina Traore, kariyerinde birçok takımda forma giydi. Son olarak Romanya'nın Cluj takımında oynayan 30 yaşındaki golcü, bir dönem Monaco, Everton ve CSKA Moskova takımlarında da görev yapmıştı.