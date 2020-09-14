 BİZE ULAŞIN
İzmir'de sessiz gece - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
Haberler TFF 1.Lig İzmir'de sessiz gece

'de sessiz gece

Sezonun ilk haftasında ligin yeni ekiplerinden Samsunspor’u ağırlayan Altay, 1 puanla yetindi. Karadeniz temsilcisi ise ligdeki ilk maçından evine eli boş dönmemiş oldu...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 23:29 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
İzmir'de sessiz gece

1. Lig'de bu sezon zirve mücadelesi vermesi beklenen iki güçlü ekibin 90 dakikalık kapışmasından gol sesi çıkmadı: 0-0. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Onur Özütoprak'ın yönettiği karşılaşmada Altay ile Samsunspor, 1'er puanla yetindi. 90 dakikalık mücadelede her iki takım da gole çok yaklaşırken, Altay'ın kalecisi Burak Öğür ile Samsunspor'un file bekçisi Nurullah Aslan, başarılı kurtarışlarla kalelerine duvar ördüler. Bu sonuçla ligin iki iddialı ekibi sezona puanla başlamanın tesellisiyle haftayı kapattı. Ligde önümüzdeki hafta Altay, ilk haftayı puansız kapatan İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise, haftaya sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Lige puanla başlamak çok önemliydi. Moral oldu" dedi.