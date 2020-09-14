İzmir'de sessiz gece

TFF 1. Lig'de bu sezon zirve mücadelesi vermesi beklenen iki güçlü ekibin 90 dakikalık kapışmasından gol sesi çıkmadı: 0-0. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Onur Özütoprak'ın yönettiği karşılaşmada Altay ile Samsunspor, 1'er puanla yetindi. 90 dakikalık mücadelede her iki takım da gole çok yaklaşırken, Altay'ın kalecisi Burak Öğür ile Samsunspor'un file bekçisi Nurullah Aslan, başarılı kurtarışlarla kalelerine duvar ördüler. Bu sonuçla ligin iki iddialı ekibi sezona puanla başlamanın tesellisiyle haftayı kapattı. Ligde önümüzdeki hafta Altay, ilk haftayı puansız kapatan İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise, haftaya sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Lige puanla başlamak çok önemliydi. Moral oldu" dedi.