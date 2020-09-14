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Akhisarspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?...
Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'in ilk haftasında sahasında 'u ağırlıyor. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve hakemi merak konusu oldu. Peki, Akhisarspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:13
Akhisarspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'in ilk haftasında heyecan devam ediyor. sahasında ile karşılaşacak. Akhisar Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi merak edilenler arasında müsabakanın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Akhisarspor - Tuzlaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

AKHİSARSPOR - TUZLASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Akhisarspor - Tuzlaspor maçı 14 Eylül Pazartesi saat 19:00'da TRT Avaz'da canlı yayınlanacak.

AKHİSARSPOR - TUZLASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Cemil Tunç üstlenecek.