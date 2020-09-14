Akhisarspor 0-0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'e yükselmeyi play-off'ta kaçıran Akhisarspor, TFF 1. Lig'in açılış haftasında Tuzlaspor'u konuk etti. Akigolar, ligin yeni ekibi karşısında aradığı golü bir türlü bulamazken, mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İki ekip böylece sezona 1'er puanla başladı.