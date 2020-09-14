Süper Lig'e yükselmeyi play-off'ta kaçıran Akhisarspor, TFF 1. Lig'in açılış haftasında Tuzlaspor'u konuk etti. Akigolar, ligin yeni ekibi karşısında aradığı golü bir türlü bulamazken, mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İki ekip böylece sezona 1'er puanla başladı.
Akhisarspor 0-0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in açılış haftasında Akhisarspor sahasında ligin yeni ekibi Tuzlaspor'u ağırladı. İki takımın nefes kesen mücadelesinde gol sesi çıkmazken, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:20