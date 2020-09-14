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Haberler TFF 1.Lig Akhisarspor 0-0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

0-0 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in açılış haftasında sahasında ligin yeni ekibi 'u ağırladı. İki takımın nefes kesen mücadelesinde gol sesi çıkmazken, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 14:13 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 21:20
Akhisarspor 0-0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

'e yükselmeyi play-off'ta kaçıran , 1. Lig'in açılış haftasında 'u konuk etti. Akigolar, ligin yeni ekibi karşısında aradığı golü bir türlü bulamazken, mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. İki ekip böylece sezona 1'er puanla başladı.