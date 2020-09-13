Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adana Demirspor maçı 13 Eylül Pazar saat 16:30'da TRT Spor ve Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

2020-2021 sezonunun 1. haftasında Timsah Arena'da oynayacak Bursaspor – Adana Demirspor maçını Manisa Bölgesi Üst Klasman Hakemi Koray Gençerler yönetecek.