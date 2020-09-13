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Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz...
Haberler TFF 1.Lig Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk haftasında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Bursaspor - Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 13:48
Bursaspor - Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Demirspor maçı 13 Eylül Pazar saat 16:30'da TRT Spor ve Bein Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

2020-2021 sezonunun 1. haftasında Timsah Arena'da oynayacak Bursaspor – Adana Demirspor maçını Manisa Bölgesi Üst Klasman Hakemi Koray Gençerler yönetecek.