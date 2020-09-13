Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi...

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - İstanbulspor maçı 13 Eylül Pazar saat 19:00'da TRT Avaz ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.