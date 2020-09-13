 BİZE ULAŞIN
Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi...
Haberler TFF 1.Lig Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk haftasında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, muhtemel 11'leri ve yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:02 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:02
Adanaspor - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig'in 2020-2021 sezonu ilk haftası tüm heyecanıyla devam ediyor. Tüm maçlar ile ilgili detaylı sorgular arama motorlarında yapılıyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal merak konusu oldu. Peki, - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adanaspor - İstanbulspor maçı 13 Eylül Pazar saat 19:00'da TRT Avaz ve beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

ADANASPOR - İSTANBULSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.