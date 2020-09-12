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Haberler TFF 1.Lig Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'in açılış haftasında Ümraniyespor, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:43
Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele Ümraniye Şehir Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin baş hakemi Sarper Barış Saka olacak. Saka'nın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ve Ali Tuna yapacak. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maç saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

ÜMRANİYESPOR - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı 12 Eylül'de saat 16:30'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.