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Haberler TFF 1.Lig Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in açılış haftasında , sahasında Eskşehirspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Ankaraspor - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 11:55
Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Osmanlı Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin baş hakemi Emre Kargın olacak. Yardımcılıklarını Baran Eraslan, Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dördüncü hakem ise Mehmet Tereci olacak.. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maç saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı 12 Eylül'de saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.