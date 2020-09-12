Ankaraspor - Eskişehirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

TFF 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Ankaraspor ile Eskişehirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele Ankara Osmanlı Stadyumunda oynanacak. Mücadelenin baş hakemi Emre Kargın olacak. Yardımcılıklarını Baran Eraslan, Murat Tuğberk Curbay yapacak. Dördüncü hakem ise Mehmet Tereci olacak.. Mücadele öncesi merak edilenler arasında maç saati ve kanalı yer alıyor. Peki, Ümraniyespor - Bandırmaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?

ANKARASPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ankaraspor - Eskişehirspor maçı 12 Eylül'de saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.