Son dakika: Ümraniyespor'da 14 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
08 Eylül 2020, Salı
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Haberler TFF 1.Lig Şok gelişme! Tek takımda 14 corona vakası

dakika: 'da testi pozitif çıktı!

Son dakika: Ümraniyespor'da 14 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

dakika haberi... 1. Lig ekibi 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. kulübünden yapılan açıklamada, 7'si futbolcu, 2'si teknik heyet ve 5'i kulüp çalışanı olmak üzere toplam test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

1. Lig ekibi 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. kulübünde toplam test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır''

GALATASARAY'LA MAÇ YAPMIŞLARDI

Tam 7 futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Ümraniyespor, 31 Ağustos'ta Galatasaray ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların, sarı-kırmızılılara karşı oynanan maçta forma giyip giymediği ise açıklanmadı.

  1. 08.09.2020
  2. Güncelleme: 08.09.2020 16:10
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