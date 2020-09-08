Son dakika: Ümraniyespor'da 14 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!
Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, 7'si futbolcu, 2'si teknik heyet ve 5'i kulüp çalışanı olmak üzere toplam 14 kişinin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. İstanbul kulübünde toplam 14 kişinin corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlamıştır''
GALATASARAY'LA MAÇ YAPMIŞLARDI
Tam 7 futbolcusunda corona virüsü tespit edilen Ümraniyespor, 31 Ağustos'ta Galatasaray ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların, sarı-kırmızılılara karşı oynanan maçta forma giyip giymediği ise açıklanmadı.
- 08.09.2020
- Güncelleme: 08.09.2020 16:10
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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