Transferde son aşamaya gelindi! İşte Q7'nin yeni adresi...

Daha önce Barcelona, Inter, Chelsea, Porto gibi kulüplerin yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa kulüplerinde forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın ismi son günlerde sıkça İzmir kulüplerinden Altay ile anılmaya başlandı. Daha önce kulüp başkanının da doğruladığı görüşme hakkında bu kez Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok açıklamalarda bulundu.

Bozok açıklamasında "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi. Ben bu transferin %85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Portekizli futbolcu Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.