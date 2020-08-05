Alt liglerden haberler (05.08.20)
TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...
CENK ÖZKAÇAR DA LILLE İLE ANLAŞTI
Altay, genç oyuncusu Cenk Özkacar için Lille ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek olan Cenk'in bugün sözleşme imzalması bekleniyor. Cenk, Lille'deki 6'ncı Türk olacak.
ONUR İLE HASAN ES-ES'TE KALDI
Eskişehirspor, Onur Bayramoğlu ve Hasan Ulaş Uygur'la 3'er yıllık sözleşme yeniledi. Açıklamada, iç transfer görüşmelerine devam edilen Eskişehirspor'da sözleşmeleri sezon sonunda biten Onur ve Hasan ile yeniden anlaşıldığı belirtildi.
BAL-KES'TE DERİN SESSİZLİK
7 Ağustos Cuma günü olağan genel kurul gerçekleştirecek Balıkesirspor'da, sessizlik hakim. Mevcut başkan Kadir Dağlı'nın 'kulübün şirket olması' şartıyla aday olduğu seçimde başka bir aday bulunmuyor.
KAF-KAF'TA TOLUNGÜÇ İNANIYOR
Karşıyaka teknik direktörü Soner Tolungüç, TFF'nin play-off finalistlerini üst lige alacağına inanıyor. Tolungüç, "Küme düşen takımlar kurtulurken finalde kaybeden takımların üst liglere alınmaması yanlış" dedi.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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