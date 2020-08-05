Alt liglerden haberler (05.08.20) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Alt liglerden haberler (05.08.20)

Alt liglerden haberler (05.08.20)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

CENK ÖZKAÇAR DA LILLE İLE ANLAŞTI

Altay, genç oyuncusu Cenk Özkacar için Lille ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek olan Cenk'in bugün sözleşme imzalması bekleniyor. Cenk, Lille'deki 6'ncı Türk olacak.

ONUR İLE HASAN ES-ES'TE KALDI

, ve Hasan Ulaş Uygur'la 3'er yıllık sözleşme yeniledi. Açıklamada, iç transfer görüşmelerine devam edilen Eskişehirspor'da sözleşmeleri sezon sonunda biten Onur ve Hasan ile yeniden anlaşıldığı belirtildi.

BAL-KES'TE DERİN SESSİZLİK

7 Ağustos Cuma günü olağan genel kurul gerçekleştirecek 'da, sessizlik hakim. Mevcut başkan Kadir Dağlı'nın 'kulübün şirket olması' şartıyla aday olduğu seçimde başka bir aday bulunmuyor.

KAF-KAF'TA TOLUNGÜÇ İNANIYOR

Karşıyaka teknik direktörü Soner Tolungüç, 'nin play-off finalistlerini üst lige alacağına inanıyor. Tolungüç, "Küme düşen takımlar kurtulurken finalde kaybeden takımların üst liglere alınmaması yanlış" dedi.

  1. 5.8.2020
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