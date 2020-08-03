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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Son karar ’ın!

Son karar Ertuğrul Sağlam’ın!

Altay, Samsun’dan kiraladığı Erhan’ı takımda tutmakta ısrarcı. Fakat bu transferde son söz ’da.

Altay'ın geçen sezon 'dan kiraladığı Erhan 'ı takımda tutmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sağ bekin 1. Lig'e yükselen Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi. Tecrübeli savunmacı konusunda son karar, kamp sonrası Samsunspor Teknik Direktörü 'ın raporuna göre netleşecek. Geçtiğimiz sezon temsilcisinde 32 lig maçında 2 asistle oynayan Erhan Kartal'a 1. Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu ileri sürüldü.

  1. 3.8.2020
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