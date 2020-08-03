Son karar Ertuğrul Sağlam’ın!
Altay, Samsun’dan kiraladığı Erhan’ı takımda tutmakta ısrarcı. Fakat bu transferde son söz Ertuğrul Sağlam’da.
Altay'ın geçen sezon Samsunspor'dan kiraladığı Erhan Kartal'ı takımda tutmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sağ bekin 1. Lig'e yükselen Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi. Tecrübeli savunmacı konusunda son karar, kamp sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın raporuna göre netleşecek. Geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinde 32 lig maçında 2 asistle oynayan Erhan Kartal'a TFF 1. Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu ileri sürüldü.
- 3.8.2020
- Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son karar Ertuğrul Sağlam’ın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.