Son karar Ertuğrul Sağlam’ın!

Altay'ın geçen sezon Samsunspor'dan kiraladığı Erhan Kartal'ı takımda tutmak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. 27 yaşındaki sağ bekin 1. Lig'e yükselen Samsunspor'un kampına katılacağı belirtildi. Tecrübeli savunmacı konusunda son karar, kamp sonrası Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın raporuna göre netleşecek. Geçtiğimiz sezon İzmir temsilcisinde 32 lig maçında 2 asistle oynayan Erhan Kartal'a TFF 1. Lig'den başka kulüplerin de talip olduğu ileri sürüldü.