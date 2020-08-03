Seleznov da bitiyor!

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'da, transfer şov sürüyor. Önce Del Valle ve Otoo ile anlaşan son olarak da G.Saray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralayan bordo-beyazlılar, Yevhen Seleznov'u da bitirme noktasına getirdi. Bursaspor'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcüyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt alan Bandırmaspor, oyuncunun Türkiye'ye dönüşünü bekliyor. Şu an düğün hazırlıkları için ülkesi Ukrayna'da bulunan Seleznov'la el sıkışan Bandırma ekibinin, dönüşün ardından resmi imzaları atması bekleniyor. Türkiye kariyerine 2017'de Karabükspor'da başlayan Seleznov, ardından Akhisar, Malaga ve Bursaspor formaları giydi. 35 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta 13 golle oynadı.