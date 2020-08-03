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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Seleznov da bitiyor!

Seleznov da bitiyor!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren transferin hızlı ekibi , Ukraynalı golcüyle prensipte anlaştı. 35 yaşındaki yıldızla bayram sonrası imzalar atılacak.

1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'da, şov sürüyor. Önce Del Valle ve Otoo ile anlaşan son olarak da G.Saray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralayan bordo-beyazlılar, Yevhen Seleznov'u da bitirme noktasına getirdi. 'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcüyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt alan Bandırmaspor, oyuncunun 'ye dönüşünü bekliyor. Şu an düğün hazırlıkları için ülkesi 'da bulunan Seleznov'la el sıkışan ekibinin, dönüşün ardından resmi imzaları atması bekleniyor. Türkiye kariyerine 2017'de 'da başlayan Seleznov, ardından Akhisar, Malaga ve Bursaspor formaları giydi. 35 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta 13 golle oynadı.

  1. 3.8.2020
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