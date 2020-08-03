Seleznov da bitiyor!
Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren transferin hızlı ekibi Bandırma, Ukraynalı golcüyle prensipte anlaştı. 35 yaşındaki yıldızla bayram sonrası imzalar atılacak.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor'da, transfer şov sürüyor. Önce Del Valle ve Otoo ile anlaşan son olarak da G.Saray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i kiralayan bordo-beyazlılar, Yevhen Seleznov'u da bitirme noktasına getirdi. Bursaspor'la sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki golcüyle yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt alan Bandırmaspor, oyuncunun Türkiye'ye dönüşünü bekliyor. Şu an düğün hazırlıkları için ülkesi Ukrayna'da bulunan Seleznov'la el sıkışan Bandırma ekibinin, dönüşün ardından resmi imzaları atması bekleniyor. Türkiye kariyerine 2017'de Karabükspor'da başlayan Seleznov, ardından Akhisar, Malaga ve Bursaspor formaları giydi. 35 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 32 maçta 13 golle oynadı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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