Menemen’de rota Vila - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Menemen’de rota Vila

Menemen’de rota Vila

Menemen’de rota Vila

Sarı-lacivertliler, Arnavut golcü ’ya kanca attı. 21 yaşındaki forvet, geçen sezon 28 maçta 8 golle oynadı.

Menemenspor, Arnavutluk'un Teuta takımında oynayan 'ya kanca attı. Geçen sezon Superliga'da 28 maçta 8 kez fileleri sarsan 21 yaşındaki forvetin, ekibiyle anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Arnavutluk 'nda da görev alan Vila'yı geleceğe yatırım için edeceklerini belirten Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Lorenco Vila da geçtiğimiz günlerde transfer ettiğimiz Nijeryalı Bulbwa gibi gelişime açık bir futbolcu. Genç ve kaliteli yabancı oyuncu takviyelerimiz sürecek" diye konuştu.

  1. 3.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de rota Vila haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA