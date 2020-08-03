Menemen’de rota Vila

Menemenspor, Arnavutluk'un Teuta takımında oynayan Lorenco Vila'ya kanca attı. Geçen sezon Superliga'da 28 maçta 8 kez fileleri sarsan 21 yaşındaki forvetin, İzmir ekibiyle anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Arnavutluk Ümit Milli Takımı'nda da görev alan Vila'yı geleceğe yatırım için transfer edeceklerini belirten Futbol Şube Sorumlusu Recep Ersoy, "Lorenco Vila da geçtiğimiz günlerde transfer ettiğimiz Nijeryalı Bulbwa gibi gelişime açık bir futbolcu. Genç ve kaliteli yabancı oyuncu takviyelerimiz sürecek" diye konuştu.