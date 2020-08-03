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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Doğukan bekleniyor

Doğukan bekleniyor

devlerini peşine takan ekiplerinden Karşıyaka'nın genç isimlerinden için yönetimin beklemeye geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...

Karşıyaka'da takımın gözdesi 'nin (21) geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Genç golcünün, 2 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığı 'a imza atacağı iddia edilmişti. Resmi bir teklif olmadığını açıklayan yönetim ise beklemeye geçti. Doğukan satılırsa transfer yasağı süren Karşıyaka önemli bir bonservis gelirine kavuşacak. Genç forvet, geçen sezon 14 golle dikkatleri üzerine çekti.

  1. 3.8.2020
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