Doğukan bekleniyor
Süper Lig devlerini peşine takan İzmir ekiplerinden Karşıyaka'nın genç isimlerinden Doğukan İnci için yönetimin beklemeye geçtiği öğrenildi. İşte detaylar...
Karşıyaka'da takımın gözdesi Doğukan İnci'nin (21) geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Genç golcünün, 2 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığı Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti. Resmi bir teklif olmadığını açıklayan yönetim ise beklemeye geçti. Doğukan satılırsa transfer yasağı süren Karşıyaka önemli bir bonservis gelirine kavuşacak. Genç forvet, geçen sezon 14 golle dikkatleri üzerine çekti.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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