Doğukan bekleniyor

Karşıyaka'da takımın gözdesi Doğukan İnci'nin (21) geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Genç golcünün, 2 milyon TL ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığı Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti. Resmi bir teklif olmadığını açıklayan yönetim ise beklemeye geçti. Doğukan satılırsa transfer yasağı süren Karşıyaka önemli bir bonservis gelirine kavuşacak. Genç forvet, geçen sezon 14 golle dikkatleri üzerine çekti.