Alt liglerden haberler (02.08.2020)

BAN-BAN'DAN SELEZNOV ATAĞI

Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor, Bursaspor'dan ayrılacak Yevhen Seleznov'a (35) kanca attı. Bordo-beyazlıların, ülkesi Ukrayna'da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcüyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı kaydedildi. Seleznov, geçen sezon 32 maçta 13 golle oynadı.

ALTAY'DAN ÇİFTE BOMBA

Ümraniye'nin kalecisi Burak Öğür'ün işini bitiren Altay, Akhisar'dan Erhan Çelenk (31) ve Denizli'de kiralık oynayan Sedat Şahintürk'ü (24) İzmir'e davet etti. Takımı Yücel İldiz'le emanet etmeye hazırlanan yönetim, kanatlarda görev yapan iki isimle de kısa sürede imzaları atmayı planlıyor.

ORDU'DA GÜNDEM LEVENT

Altınordu, Adana Demir'den Levent Ayçiçek'i gündemine aldı. Devre arasında da gündeme gelen 26 yaşındaki orta sahanın transferi son anda yatmıştı. 2021'e kadar kontratı olan ve ayrılmak isteyen tecrübeli isim, Altınordu'ya sıcak bakıyor. Levent, bu sezon 9 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

ÇOTANAK'TA KONGRE ERTELENDİ

Giresunspor'da dün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 Ağustos Cumartesi'ye alındı. Başkan Sacit Ali Eren'in adaylığı düşünmediği seçimde Osman Çırak, Hakan Karaahmet, Rüstem Güngör ve Harun Cici'nin yarışması bekleniyor.