Alt liglerden haberler (02.08.2020)
Alt liglerde yaşanan son gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...
BAN-BAN'DAN SELEZNOV ATAĞI
Transferin hızlı ekibi Bandırmaspor, Bursaspor'dan ayrılacak Yevhen Seleznov'a (35) kanca attı. Bordo-beyazlıların, ülkesi Ukrayna'da düğün hazırlıkları yapan tecrübeli golcüyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı kaydedildi. Seleznov, geçen sezon 32 maçta 13 golle oynadı.
ALTAY'DAN ÇİFTE BOMBA
Ümraniye'nin kalecisi Burak Öğür'ün işini bitiren Altay, Akhisar'dan Erhan Çelenk (31) ve Denizli'de kiralık oynayan Sedat Şahintürk'ü (24) İzmir'e davet etti. Takımı Yücel İldiz'le emanet etmeye hazırlanan yönetim, kanatlarda görev yapan iki isimle de kısa sürede imzaları atmayı planlıyor.
ORDU'DA GÜNDEM LEVENT
Altınordu, Adana Demir'den Levent Ayçiçek'i gündemine aldı. Devre arasında da gündeme gelen 26 yaşındaki orta sahanın transferi son anda yatmıştı. 2021'e kadar kontratı olan ve ayrılmak isteyen tecrübeli isim, Altınordu'ya sıcak bakıyor. Levent, bu sezon 9 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
ÇOTANAK'TA KONGRE ERTELENDİ
Giresunspor'da dün yapılması planlanan olağanüstü genel kurul, çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 8 Ağustos Cumartesi'ye alındı. Başkan Sacit Ali Eren'in adaylığı düşünmediği seçimde Osman Çırak, Hakan Karaahmet, Rüstem Güngör ve Harun Cici'nin yarışması bekleniyor.
- 2.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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