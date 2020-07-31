Süper Gümrük
TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Adana Demirspor’u penaltı atışları sonucunda yenen Fatih Karagümrük, Süper Lig’e yükselen (36 yıl sonra) son ekip oldu.
Süper Lig'e son bileti Fatih Karagümrük kaptı... TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 7-6 yenen İstanbul temsilcisi, 36 yıllık özlemine son verdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Alparslan Erdem'in attığı golle 1-0 önde kapatan Karagümrük, 69'da Pa Dibba'nın golüne engel olamayınca karşılamanın 90 dakikalık süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da gol gelmeyince Süper Lig'e yükselen ekibi penaltılar belirledi. İlk 5 penaltı atışlarında da eşitlik bozulmadı: 6-6. Karagümrük'te 6'ncı penaltıyı Fatih gole çevirdi. Adana Demirspor'da ise topun başına gelen Mehmet Uslu, kaleci Aykut'u geçemedi ve takımının 26 yıllık özlemine son veremedi: 6-7. TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu ve şampiyonluk kupasını aldı.
PROTOKOLE YOĞUN İLGİ
Finali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve milletvekilleri Eryaman Stadı'nda takip etti.
- 31.7.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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