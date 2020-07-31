Süper Gümrük

Süper Lig'e son bileti Fatih Karagümrük kaptı... TFF 1. Lig Play-Off Final maçında Adana Demirspor'u penaltı atışları sonucunda 7-6 yenen İstanbul temsilcisi, 36 yıllık özlemine son verdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Alparslan Erdem'in attığı golle 1-0 önde kapatan Karagümrük, 69'da Pa Dibba'nın golüne engel olamayınca karşılamanın 90 dakikalık süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da gol gelmeyince Süper Lig'e yükselen ekibi penaltılar belirledi. İlk 5 penaltı atışlarında da eşitlik bozulmadı: 6-6. Karagümrük'te 6'ncı penaltıyı Fatih gole çevirdi. Adana Demirspor'da ise topun başına gelen Mehmet Uslu, kaleci Aykut'u geçemedi ve takımının 26 yıllık özlemine son veremedi: 6-7. TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu ve şampiyonluk kupasını aldı.

PROTOKOLE YOĞUN İLGİ

Finali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve milletvekilleri Eryaman Stadı'nda takip etti.