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31 Temmuz 2020, Cuma
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Süper Gümrük

Süper Gümrük

1. Lig Play-Off Finali’nde ’u penaltı atışları sonucunda yenen , ’e yükselen (36 yıl sonra) son ekip oldu.

Süper Lig'e son bileti kaptı... 1. Lig Play-Off Final maçında 'u penaltı atışları sonucunda 7-6 yenen temsilcisi, 36 yıllık özlemine son verdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Alparslan Erdem'in attığı golle 1-0 önde kapatan Karagümrük, 69'da Pa Dibba'nın golüne engel olamayınca karşılamanın 90 dakikalık süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da gol gelmeyince 'e yükselen ekibi penaltılar belirledi. İlk 5 penaltı atışlarında da eşitlik bozulmadı: 6-6. Karagümrük'te 6'ncı penaltıyı Fatih gole çevirdi. Demirspor'da ise topun başına gelen Mehmet Uslu, kaleci Aykut'u geçemedi ve takımının 26 yıllık özlemine son veremedi: 6-7. TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan sonra Süper Lig'e yükselen son takım Fatih Karagümrük oldu ve şampiyonluk kupasını aldı.

PROTOKOLE YOĞUN İLGİ
Finali Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TFF Başkanı ve milletvekilleri Eryaman Stadı'nda takip etti.

  1. 31.7.2020
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