Super Lig aşkına - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Super Lig aşkına

Super Lig aşkına

Super Lig aşkına

’e çıkacak son takımı belirleyecek başkentteki dev final bugün 21.00’de beIN SPORTS’ta. Demirspor 25, K.Gümrük 36 yıldır çıkamıyor.

ve 'un direkt 'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde ile F.Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım olmak için bugün kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda 21.00'de başlayacak dev finali, hakem yönetecek. 1994-95'ten beri Süper Lig'den uzak olan Demirspor ile 1983-84'te ligden düşen Gümrük, hasret kaldıkları Süper Lig'e dönmek için sahaya çıkıyor. Sezona F.Karagümrük'te başlayan Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ile ilk devrede Gümrük forması giyen ve bir süre de teknik direktöroyuncu olarak görev yapan Erkan Zengin de eski takımlarına karşı mücadele edecek.

GÜMRÜK'TE 1 EKSİK, DEMİRSPOR TAM KADRO
F. Karagümrük'te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Jorquera'nın dışında Yalçın Ayhan ve Zeki Yıldırım'ın durumu maç saati netleşecek. Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmayan Demirspor ise tam kadro sahaya çıkacak.

  1. 30.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Super Lig aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA