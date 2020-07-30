Super Lig aşkına
Süper Lig’e çıkacak son takımı belirleyecek başkentteki dev final bugün 21.00’de beIN SPORTS’ta. Demirspor 25, K.Gümrük 36 yıldır çıkamıyor.
Hatay ve Erzurum'un direkt Süper Lig'e yükseldiği TFF 1. Lig'in play-off finalinde Adana Demirspor ile F.Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım olmak için bugün kozlarını paylaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda 21.00'de başlayacak dev finali, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 1994-95'ten beri Süper Lig'den uzak olan Demirspor ile 1983-84'te ligden düşen Gümrük, hasret kaldıkları Süper Lig'e dönmek için sahaya çıkıyor. Sezona F.Karagümrük'te başlayan Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ile ilk devrede Gümrük forması giyen ve bir süre de teknik direktöroyuncu olarak görev yapan Erkan Zengin de eski takımlarına karşı mücadele edecek.
GÜMRÜK'TE 1 EKSİK, DEMİRSPOR TAM KADRO
F. Karagümrük'te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Jorquera'nın dışında Yalçın Ayhan ve Zeki Yıldırım'ın durumu maç saati netleşecek. Sakat ya da cezalı futbolcusu bulunmayan Demirspor ise tam kadro sahaya çıkacak.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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