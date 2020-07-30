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30 Temmuz 2020, Perşembe
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şoku!

Putsila şoku!

Altay'da 33 yaşındaki orta saha 'nın kontratını 2 yıl uzatan yönetim, 'e çıkamayınca, Belaruslu futbolcuyu gözden çıkardı.

Altay'da 33 yaşındaki orta saha 'nın kontratını 2 yıl uzatan yönetim, 'e çıkamayınca, Belaruslu futbolcuyu gözden çıkardı. 660 bin euro'ya anlaşılan, Putsila ayrılmayı düşünmüyor.
  1. 30.7.2020
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