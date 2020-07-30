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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Del Valle geldi

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırma, Giresun'da forma giyen Venezuelalı kanat oyuncusu 'yle 1+1 yıl imza attı.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Bandırma, Giresun'da forma giyen Venezuelalı kanat oyuncusu 'yle 1+1 yıl imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 32 maçta 7 gol, 4 asistle oynadı.
  1. 30.7.2020
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