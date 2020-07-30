Adana Demirspor - Fatih Karagümrük | CANLI - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor - Fatih Karagümrük | CANLI

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Adana Demirspor - Fatih Karagümrük | CANLI

'e yükselecek 3. takımın belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde ile karşı karşıya geliyor. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan kritik mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig play-off finalinde ile , Ankara Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kazanan takım Hatayspor ve BB Erzurumspor'dan 'e çıkan 3. takım olacak. Bu önemli müsabakayı hakem yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge.. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Volkan Bayarslan görev yapıyor.

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI


ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, , Sinan Kurt, Hasan Kılıç, , Mehmet Akyüz

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Çağrı, Ndao, Sabo, Sobiech

ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük maçı bu akşam saat 21:00'de başladı ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Adana ekibi yarı finalde Bursaspor ile mücadele etti. Adana Demirspor ilk maçta deplasmanda 0-0 kalırken, evinde 4-1'lik skorla mağlup eden Adana Demirspor finale çıktı. Karagümrük ise yarı finalde Akhisarspor ile mücadele etti. İlk karşılaşmada sahasında 3-3 berabere kalan İstanbul ekibi, rakibini deplasmanda 1-0 yenerek finale yükseldi. İki takım bu sezon TFF 1. Lig'de oynadığı iki maçta da yenişemedi. Adana'daki müsabakada 1-1, İstanbul'daki mücadele ise 2-2 berabere kaldı.

EN GOLCÜ İKİ TAKIMIN MAÇI

Adana Demir normal sezonu 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 61 puanla üçüncü sırada tamamladı. Fatih Karagümrük ise 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle aldığı 56 puanla sezonu beşinci sırada bitirdi. Final karşılaşması TFF 1. Lig'in en golcü iki takımını karşı karşıya getiriyor. Mavi-lacivertliler, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, kırmızı-siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 20:58
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