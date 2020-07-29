Darri: Süper Lig bileti bizim olacak - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Darri: Süper Lig bileti bizim olacak

Darri: bileti bizim olacak

Darri: Süper Lig bileti bizim olacak

Karagümrük'ün yıldızı Brahim Darri, 'i mağlup ederek biletini alacaklarını söyledi.

Fas asıllı Hollandalı oyuncu, "Yarın 'da zorlu bir finale çıkacağız. Artık son bir 90 dakika kaldı. Sezonun emeklerini taçlandırıp biletini alacağız" diyerek iddiasını gösterdi. Darri, 32 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistle oynadı.

  1. 29.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Darri: Süper Lig bileti bizim olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA