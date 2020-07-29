Darri: Süper Lig bileti bizim olacak

Fas asıllı Hollandalı oyuncu, "Yarın Ankara'da zorlu bir finale çıkacağız. Artık son bir 90 dakika kaldı. Sezonun emeklerini taçlandırıp Süper Lig biletini alacağız" diyerek iddiasını gösterdi. Darri, 32 karşılaşmada 4 gol ve 4 asistle oynadı.