26 yıllık hasrete son

Devre arasında transfer olduğu Mavi Şimşekler'i sırtlayan Erkan Zengin, "Finale kadar takım halinde çok iyi mücadele ettik. Son bir hedef maçımız kaldı. Yarın Ankara'da Karagümrük'ü mağlup ederek şehrin hasretini bitirmek istiyoruz. Taraftarlara Süper Lig coşkusunu yaşatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 35 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 8 gol ve 14 asistle oynadı.