26 yıllık hasrete son
Play-off finalinde yarın Fatih Karagümrük'le karşılaşacak Adana Demirspor, 26 yıllık Süper Lig hasretine son vermeyi hedefliyor.
Devre arasında transfer olduğu Mavi Şimşekler'i sırtlayan Erkan Zengin, "Finale kadar takım halinde çok iyi mücadele ettik. Son bir hedef maçımız kaldı. Yarın Ankara'da Karagümrük'ü mağlup ederek şehrin hasretini bitirmek istiyoruz. Taraftarlara Süper Lig coşkusunu yaşatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 35 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 8 gol ve 14 asistle oynadı.
- 29.7.2020
- Fenerbahçe'de bombalar patlayacak! 4 Ağustos'tan sonra imza şov
- Erol Bulut Fenerbahçe'ye şart koştu! Emre Belözoğlu...
- Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
- Son dakika haberleri: Büyük transfer krizi! Galatasaray'ın elinde kaldı...
- Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
26 yıllık hasrete son haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.