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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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26 yıllık hasrete son

26 yıllık hasrete son

Play-off finalinde yarın 'le karşılaşacak , 26 yıllık hasretine son vermeyi hedefliyor.

Devre arasında transfer olduğu Mavi Şimşekler'i sırtlayan , "Finale kadar takım halinde çok iyi mücadele ettik. Son bir hedef maçımız kaldı. Yarın 'da Karagümrük'ü mağlup ederek şehrin hasretini bitirmek istiyoruz. Taraftarlara coşkusunu yaşatacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi. 35 yaşındaki oyuncu, 17 maçta 8 gol ve 14 asistle oynadı.

  1. 29.7.2020
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