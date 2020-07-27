TFF 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler TFF 1.Lig Demirspor-Karagümrük maçının oynanacağı stat belli oldu!

1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu!

TFF 1. Lig play-off finalinin oynanacağı stat belli oldu!

ile arasındaki 1. Lig Play-Off finali perşembe günü 'nda saat 21.00'de oynanacak.

ile arasındaki 1. Lig Play-Off finali perşembe günü 'nda saat 21.00'de oynanacak.

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  1. 27.07.2020
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