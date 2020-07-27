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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Samsun’dan çift imza

Samsun’dan çift imza

Kırmızı Şimşekler, ve kaleci ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. İki isim şampiyonluk mesajı verdi.

Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kamp yapan Samsunspor, ve kaleci ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Genel Menajer Mustafa Aztopal, "Erkam Reşmen ve Ahmet Altın da bu takımın şampiyonluğuna çok büyük emek vermiş, çok kaliteli hem sahada hem saha dışında büyük karakter ortaya koyan iki değerli isim. Bu seneki hedeflerimize ulaşmamıza da onların katkısının çok olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HEDEF SÜPER LİG
Kaldığı için mutlu olduğunu belirten kaleci Ahmet Altın, "Hedefe giden bu yolda, bu büyük camianın içerisinde bulunmaktan çok gururlu ve mutluyum. İnşallah hep birlikte Samsunspor'un ait olduğu 'e ulaşırız" dedi. Erkam Reşmen ise, "Başkana, yönetime ve hocama bana inandığı için teşekkür ederim. Taraftarı da layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Herkesten çok güzel mesajlar aldım inşallah onları mutlu edecek sonuçları getiririz" diye konuştu.

İDMANA ÇIKTI
Yeni transfer Vukan Savicevic, Samsunspor'da ilk antrenmanına çıktı. Bolu'daki kampa katılan Karadağlı orta saha, "Samsunspor'u araştırdım. Taraftarın harika olduğunu söylediler. Onlarla galibiyetleri kutlayacağız" dedi.

BAHATTİN KÖSE KADRO DIŞINDA
Samsunspor'da gelecek sezonun peşinatının ödenmesi için kulübe ihtar çeken Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı. Kulüp, koronavirüs salgınına rağmen kimseden indirim istemediklerini açıklarken, "Hiçbir alacağı olmadığı halde, yeni sezon takvimi belli olmadan peşinatı için ihtar çeken Bahattin

  1. 27.7.2020
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