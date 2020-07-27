Samsun’dan çift imza
Kırmızı Şimşekler, Erkam Reşmen ve kaleci Ahmet Altın ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. İki isim şampiyonluk mesajı verdi.
HEDEF SÜPER LİG
Kaldığı için mutlu olduğunu belirten kaleci Ahmet Altın, "Hedefe giden bu yolda, bu büyük camianın içerisinde bulunmaktan çok gururlu ve mutluyum. İnşallah hep birlikte Samsunspor'un ait olduğu Süper Lig'e ulaşırız" dedi. Erkam Reşmen ise, "Başkana, yönetime ve hocama bana inandığı için teşekkür ederim. Taraftarı da layık olduğu yere taşımak istiyoruz. Herkesten çok güzel mesajlar aldım inşallah onları mutlu edecek sonuçları getiririz" diye konuştu.
İDMANA ÇIKTI
Yeni transfer Vukan Savicevic, Samsunspor'da ilk antrenmanına çıktı. Bolu'daki kampa katılan Karadağlı orta saha, "Samsunspor'u araştırdım. Taraftarın harika olduğunu söylediler. Onlarla galibiyetleri kutlayacağız" dedi.
BAHATTİN KÖSE KADRO DIŞINDA
Samsunspor'da gelecek sezonun peşinatının ödenmesi için kulübe ihtar çeken Bahattin Köse kadro dışı bırakıldı. Kulüp, koronavirüs salgınına rağmen kimseden indirim istemediklerini açıklarken, "Hiçbir alacağı olmadığı halde, yeni sezon takvimi belli olmadan peşinatı için ihtar çeken Bahattin
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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