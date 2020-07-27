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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Menemen coştu

İlk transferini Hırvak ekibi Dugopolje'den Nijeryalı kanat ile yapan , durmuyor.

İlk transferini Hırvak ekibi Dugopolje'den Nijeryalı kanat ile yapan , durmuyor. ekibi, Partizan'dan orta saha Bruno Telushi için harekete geçti. Bu sezon 40 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 8 gol attı. G.Saray'dan Gökay Güney ve F.Bahçe'den Murat Sağlam'ın da istendiği öğrenildi.
  1. 27.7.2020
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